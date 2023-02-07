3 عناصر من الهلال الأحمر القطري وعائلات آخرين ضمن ضحايا زلزال تركيا وسوريا

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توفي ثلاثة من عناصر الهلال الأحمر القطري، جراء الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا.

وقال الهلال القطري، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "فقد الهلال الأحمر القطري في الشمال السوري وجنوب تركيا 3 من موظفيه العاملين بالميدان، كما فقد عدد من موظفيه عوائلهم جراء الزلزال المدمر فإنا لله وإنا إليه راجعون".

فقد #الهلال_الأحمر_القطري في الشمال السوري وجنوب تركيا 3 من موظفيه العاملين بالميدان، كما فقد عدد من موظفيه عوائلهم جراء الزلزال المدمر. فإنا لله وإنا إليه راجعون#الهزه_الارضيه #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/WUUDh8Syoz — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) February 7, 2023

وتوفي في الكارثة، مصطفى الدغيم المسؤول الميداني للعيادة المتنقلة في مخيم الأندلس رفقة زوجته وأطفاله شمالي سوريا.

كما توفيت نسرين الحسين الداعم النفسي الاجتماعي جراء زلزل سوريا، والصيدلانية دعاء ياسر التي توفيت في زلزال سوريا أيضا.

وتقدم الهلال الأحمر القطري، بالعزاء لعلي الشواح منسق الإيواء الإصحاح في الهلال الأحمر القطري في وفاة زوجته وأطفاله الستة، وإلى وجدي زيدو المنسق الميداني للقطاع الطبي بالداخل السوري في وفاة والده ووالدته وزوجته وابنه.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 3419 شخصا، فضلا عن إصابة 20 ألفا و534 جريحا.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى سقوط 1586 قتيلاً و3648 مصاباً.

في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.