السعودية تؤكد تضامنها مع الدول المتضررة من الزلزال

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تضامنها مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترأس اليوم الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، حيث" أكد المجلس أنه يتابع مجريات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي".

واستعرض المجلس مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، والتي هدفت إلى "تعزيز أواصر التعاون والصداقة والارتقاء بها إلى مجالات أشمل بما يخدم المصالح المشتركة ويوفر الظروف الداعمة للتنمية والاستقرار في المنطقة والعالم".