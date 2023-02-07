تواصل الأجهزة التنفيذية جنوب محافظة القاهرة، شن الحملات المكثفة اليومية الميدانية على المحال التجارية والمخابز، والأسواق، لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق، والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، منعًا لأي ممارسات تستهدف تعطيش الأسواق أو إخفاء أو احتكار السلع والتأكد من مدى سلامة وجودة المنتجات.

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تكثيف جهود أحياء المنطقة في هذا الملف الهام لتحقيق الانضباط وتوفير السلع أمام الجمهور، ووضع آليات لتطبيق السعر العادل لها، تخفيفًا على المواطنين طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأوضحت عبدالمنعم، اليوم الثلاثاء، أنه لمحاربة الغلاء والتأكد من صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، مشيرة إلى تشكيل عدة لجان بأحياء المنطقة الجنوبية للمرور على عدد من السلاسل والمحال التجارية ومحال الجزارة، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، مؤكدة الإطلاع على قوائم الأسعار ومطابقتها للمواصفات وتاريخ صلاحية السلع المعروضة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة متابعة الإعلان عن أسعار السلع وبشكل واضح على كل أنواع السلع، مؤكدة أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذا متابعة ضخ المزيد من السلع الأساسية وبكميات كافية أولا بأول لتلبية احتياجات المواطنين ومكافحة الغش التجاري.

وتابعت أن الأجهزة التنفيذية بحي المعادي برئاسة اللواء طارق بحيري تعاونوا مع لجنة حماية المستهلك والطب البيطري بالمعادى وإدارات التموين والتفتيش على الأغذية وشئون البيئة والمجالس واللجان والمتابعة الميدانية والمحلات والمباحث بحي المعادي، منوهة بالتفتيش على أسواق شارع ٧ وشارع ١٥٤ وشارع ١٠٥، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة المضبوطات المخالفة للتخلص منها بالطرق الآمنة.