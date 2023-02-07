تداول ناشطون على موقع تليجرام، صورا تُظهر انتشار سيارات في طرق سورية، تبعد عن المباني، لجأ إليها السكان خوفا من انهيار منازلهم.

وأظهرت الصور، سوريين بينهم أطفال على وجه التحديد، وهم يمكثون داخل السيارات، بعد ترك المنازل خوفاً من عودة الهزات الأرضية.

ولم يكن هذا الملجأ كافيا بشكل كامل لهؤلاء الأطفال، الذين شوهدوا وهم يتأثرون بشدة من موجة الطقس البارد الذي يضرب البلاد حاليا.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 3549 شخصا، فضلا عن إصابة 22168 شخصا.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى سقوط 1602 قتيل و3649 مصاباً.

في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.