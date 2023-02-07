تداول نشطاء على موقع تويتر، مقطع فيديو يوثق لحظة انتشال طفلة تركية، حوصرت لساعات طويلة تحت أنقاض أحد المباني المنهارة بفعل الزلزال.

وبيّن الفيديو، لحظة إنقاذ الطفلة التي شوهدت وفي حالة صحية جيدة، دون أن يمسها شيء، وسط تصفيق حار من الحاضرين؛ فرحة بإنقاذها.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 3432 شخصا، فضلا عن إصابة 21 ألفا و103 جرحى.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى سقوط 1586 قتيلاً و3648 مصاباً.

في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.