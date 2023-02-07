أول إعلان رسمي عن موعد انتهاء الحرب الروسية على أوكرانيا

قال رئيس الشيشان رمضان قديروف، إن ما سماها العملية الخاصة في أوكرانيا _ في إشارة إلى الحرب التي تشنها روسيا _ ستنتهي قبل نهاية العام.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف، وفق وكالة سبوتنيك.

وقال قديروف ردا على سؤال حول استئناف الرحلات الجوية مع الدول الأوروبية: "بحلول نهاية العام، ستنتهي العملية الخاصة. تعترف الدول الأوروبية بالخطأ في أفعالها، وسوف يركع الغرب، وكالعادة، سيتعين على الدول الأوروبية التعاون في جميع المجالات مع روسيا. ولن يكون الأمر خلاف ذلك".

وتواصل روسيا شن حربها على أوكرانيا، فيما تصر على وصفها بـ"العملية الخاصة" وليست بالحرب الشاملة على كييف، التي تصف الحرب بمسميات مغايرة، تحمل اتهامات لموسكو بأنها تحاول إبادة أوكرانيا من الوجود.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وصف أن الهدف مما سماها "العملية العسكرية، هو العمل على حماية الأشخاص، الذين تعرضوا لما قال إنه الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات، على حد تعبيره.