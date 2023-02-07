ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في جنوب تركيا إلى 3419

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قال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، اليوم الثلاثاء، أن عدد عدد ضحايا الزلزال، ارتفع إلى 3419 قتيلا، وأكثر من 20 ألف جريح.

وأوضح أقطاي: "نستخدم المدارس والجامعات من أجل إيواء المتضررين من الزلزال"، وفقا لما نشرته شبكة"سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأشار نائب الرئيس التركي، إلى أن الظروف الجوية القاسية تؤثر على عمليات الإنقاذ.

وأضاف: "أكثر من 3 آلاف شخص وصلوا من الدول الأخرى للمشاركة بعمليات الإنقاذ".

وأظهرت الصور دمارا واسعا، فيما هرعت فرق الإنقاذ إلى أنقاض المباني، لأجل إخراج ناجين يرجح أنهم عالقون تحت الأنقاض.

والزلزال الذي وقع في منطقة كهرمان مرعش بقوة 7.8، على مقربة من الحدود مع سوريا، جرى استشعاره في دول كلبنان والأردن ومصر وإسرائيل، في حين تضررت مناطق بشدة من الكارثة.

وعقب الزلزال الأول، تم تسجيل هزة أرضية أخرى جديدة بشدة 7.5 درجة، بعد ظهر الاثنين، شمال شرقي تركيا.