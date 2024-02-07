المطرب عبد الله عاشور يشارك بأغنية «ليه هي» في فيلم السيستم

أعلن المطرب عبدالله عاشور، أمس الثلاثاء، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مشاركته بأغنية جديدة حملت عنوان "ليه هي"، في فيلم "السيستم".

ومن المقرر طرح الأغنية بدور العرض السينمائية بداية من اليوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2024.

وتتميز الأغنية الجديدة بطابع رومانسي، وسوف يتم طرحها كاملة علي جميع المنصات الإلكترونية تزامنًا مع عيد الحب، والأغنية من كلمات وألحان الفنان عبدالله عاشور، وتوزيع الفنان ماهر الملاخ.

يذكر أن فيلم «السيستم» بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة.