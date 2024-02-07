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أعداد جريدة الشروق
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سوريا: قصف إسرائيلي على مواقع في حمص يودي بحياة مدنيين

بترا
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 9:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 9:12 ص

استشهد عدد من المدنيين السوريين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء؛ جراء عدوان إسرائيلي استهدف عددا من النقاط في مدينة حمص السورية وريفها. 

وتصدت وسائط الدفاع الجوية السورية، لصواريخ الجيش الإسرائيلي وأسقطت بعضها.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن فجر اليوم، عدوانا جويا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفا عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها، حيث تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ الجيش الإسرائيلي وأسقطت بعضها.

وأضاف المصدر، أن العدوان أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.


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