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أطلقت الأمم المتحدة، نداء لجمع 1ر4 مليار دولار لتوفير احتياجات إنسانية ضرورية لدولة السودان التي تمزقها الحرب.

ويسعى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (اوتشا) إلى جمع 7ر2 مليار دولار للوصول إلى 7ر14 مليون شخص، وفقا لموقع "ريليف ويب" وهي خدمة معلومات يقدمها مكتب تنسيق الشئون الإنسانية. وتطالب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين 4ر1 مليار دولار للنازحين في الدول المجاورة للسودان.

وقال "ريليف ويب" إن الخطتين تستهدفان دعم 4ر17 مليون شخص في السودان وفي المنطقة.

ونقل الموقع عن مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قوله "10 أشهر من الصراع سرقت من شعب السودان كل شيء- سلامتهم ومنازلهم وسبل عيشهم".

وحذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية، مع احتياج 25 مليون شخص- أكثر من نصف عدد سكان السودان- للمساعدات نتيجة للصراع العنيف الذي بدأ في أبريل الماضي، بين الجيش وميليشيات قوات الدعم السريع، والذي أودى بحياة 12 ألف شخص.