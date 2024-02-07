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مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي ويثمن قراراته الاجتماعية

علي كمال
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 8:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 8:53 م

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويثمن توجيهاته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، والتي وصفها بأنها تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

واعتبر مجلس الأمناء، هذه القرارات علامة بارزة ومهمة أمام جلسات الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية الحالية، والذي دعا إليه الرئيس بصورة عاجلة، لترشد المشتركين فيها نحو اقتراح كل ما يدعم المصريين اقتصاديا واجتماعيا في مواجهة الظروف الراهنة، ويساعد في نفس الوقت على بناء اقتصاد مصري قوي ومتقدم ومستقل.

وينضم مجلس الأمناء بصورة كاملة إلى مطلب عموم المصريين، بأن تترافق هذه القرارات مع تحركات وإجراءات قانونية سريعة وحاسمة وعلنية، من الحكومة وكل الجهات المختصة، لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب أو استغلال بها، حتى لا تفقد تلك الحرمة من الإجراءات الاجتماعية الهدف الأساسي الذي قصده الرئيس منّ وراءها، وهو دعم المواطنين المصريين في ظل الظروف الراهنة.


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