تحدث الفنان طه دسوقي، عن تفاصيل تجسيده شخصية نديم المصاب بالتوحد خلال أحداث مسلسل حالة خاصة، معربًا عن سعادته الكبيرة بردود فعل الجمهور.

وقال طه دسوقي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة قناة ON: شخصية نديم أبو سريع حققت ردود أفعال أكثر مما كنت متوقع، وأن العمل يحقق ده من الحلقة الأولى كان مفاجأة بالنسبة لي، ومبسوط أن الناس شافت حاجة بشكل مختلف ومعبر عنها بشكل غير تقليدي.

وأشار طه دسوقي، إلى أن أهم جزء أعجبه في شخصية المصاب بمرض التوحد خلال فترة التحضير للشخصية هو الجزء الطفولي في الشخصية قائلًا: الشخص المصاب بالتوحد بيبقى على طبيعته جدًا على حقيقته لدرجة الشعور أنه طفل بما فيه من براءة الأطفال من خلال الصراحة الشديدة في الإجابات.

أما عن أصعب جزء في تحضيرات شخصيته في مسلسل حالة خاصة، فأوضح طه دسوقي: أصعب جزئية في شخصية نديم أن الممثل مطلوب منه في أداء الدور التعبير عن أداء معين شعر به في المشهد، وشخصية نديم مش بيعرف يعبر عن إحساسه أو بيستخدم طريقة مختلفة عن الناس العادية في التعبير ومش بيفهم إحساس اللي قدامه، ودي كانت أصعب جزئية إزاي أعبر عن حب أو كره.

يشارك في بطولة مسلسل حالة خاصة، الفنان طه دسوقي بجانب النجمة غادة عادل، وكلًا من: هاجر السراج، وحسن أبو الروس، وئام وجدي وغيرهم، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.