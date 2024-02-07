تعليم سوهاج: فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

فتحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، باب تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024.



وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجراءات تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية، ستستمر لمدة 15 يوم عمل وفقا للضوابط المنظمة لها، مشيرا إلى أنه يتم تقديم طلب التظلم من ولي الأمر إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه يتم سداد الرسوم المقررة للتظلمات والتي تبلغ خمسة وثلاثون جنيهًا للمادة الواحدة، ثم يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة، بعد تحديد موعد مع الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاته، وبمجرد ظهور نتيجة التظلم وحصول الطالب على بعض الدرجات يسترجع أمواله مجددا.



ومن جانبها، قالت الدكتورة سامية الشريف، إن امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج انتهت يوم 24 يناير الماضي، وبلغ عدد الطلاب نحو 83 ألفا 717 طالبا وطالبة، وحضر منهم 83 ألفا و330 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 71 ألفا و343 طالبا، مشيرة إلى أن قطاع الشمال حصل على نسبة ٧٣%، وقطاع وسط ٨٧%، وقطاع جنوب ٩١%، بنسبة عامة ٨٦ %.