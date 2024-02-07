رين يتأهل لدور الثمانية في كأس فرنسا بفوز كاسح على سوشو

اكتسح فريق رين مضيفه سوشو بنتيجة 6 / 1، مساء الثلاثاء، ليتأهل لدور الثمانية في كأس فرنسا.

لم يجد رين صعوبة في تجاوز منافسه حيث أنهى الشوط الأول متفوقا بأربعة أهداف سجلها أمين جويري وإبراهيم صلاح وأرنولد كاليمويندو (ثنائية) في الدقائق 24 و29 و35 و41.

وفي الشوط الثاني سجل جويري الهدف الثاني له والخامس لفريق رين في الدقيقة 47. وقلص سوشو الفارق بهدف سجله مالكولم فيلتارد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 81 أحرز بنجامين بوريجو الهدف السادس.

وتقام اليوم الأربعاء ست مباريات أخرى في دور الثمانية، حيث يلتقي أولمبيك ليون مع ليل، ومونبيلييه مع نيس، وستراسبورج مع لوهافر، وسانت بريست مع فالينسيان، وأفرانج مع لافال، وباريس سان جيرمان مع بريست.

وتختتم منافسات هذا الدور بمباراة بين روان وموناكو مساء غد الخميس.