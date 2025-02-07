فاولر: صلاح جدد تعاقده مع ليفربول

يثق روبي فاولر، أسطورة ليفربول، أن الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك جددا تعاقدهما مع الريدز بالفعل، ويتبقى ألكسندر آرنولد لم يجدد تعاقده حتى الآن.

قال روبي فاولر في تصريحات نقلها موقع «آنفيلد واتش»:" لدي نظرية صغيرة في الواقع، ولا أعرف ما إذا كانت هذه النظرية بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

أضاف:" أعتقد أن إثنين من لاعبي ليفربول «صلاح وفان دايك» قد جددا تعاقدهما مع ليفربول بالفعل، كما تعلمون ربما لسبب ما لم يوقع أحدهما، لكن الحقيقة البسيطة هي أن النادي لا يستطيع أن يخرج ويقول لقد وقعت مع لاعبين لأن هذا يجعل اللاعب الثالث سيئا".

تابع:" أعتقد أن هناك احتمالية أن يكون هذا قد حدث، لأنني أعتقد أنه إذا وقع إثنان منهما ثم خرجا وأعلنا توقيعهما، فهذا قد يضع الكثير من الضغط على اللاعب الآخر، أليس كذلك؟".

وتنتهي عقود الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وألكسندر آرنولد مع ليفربول بحلول 30 يونيو 2025، ولم تتوصل إدارة النادي لاتفاق حتى الآن مع الثلاثي بشأن تجديد التعاقد حسبما أكد صلاح وفان دايك في أكثر من مناسبة.

بينما يظل موقف آرنولد غامضا في ظل رغبة ريال مدريد في التعاقد معه كلاعب حر بنهاية تعاقده مع ليفربول في الصيف المقبل.