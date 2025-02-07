مونار يضرب موعدا مع أرنالدي في ربع نهائي بطولة دالاس

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حقق الإسباني خاومي مونار، مفاجأة بإقصائه الأمريكي بن شيلتون من ثمن نهائي بطولة دالاس الأمريكية، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي من المسابقة ذات ال500 نقطة.

وحقق مونار، المصنف 64 عالميا، الفوز على شيلتون المصنف 13 عالميا والمرشح الرابع للقب البطولة، بنتيجة 6-2 و7-6 (7-3) في مباراة استغرقت ساعة و34 دقيقة.

ويواجه مونار في الدور ربع النهائي الإيطالي ماتيو أرنالدي، المصنف 39 عالميا والمرشح الثامن للقب، والذي أطاح بدوره بالإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش (59) من ثمن النهائي بنتيجة 6-1 و6-3 في مواجهة استغرقت ساعة وسبع دقائق.

وبالإضافة إلى مونار وأرنالدي، ستجمع مباراة أخرى في ربع النهائي بين النرويجي كاسبر رود (الخامس عالميا) مع الياباني يوشيهيتو نيشيوكا (67).

وتغلب رود، المرشح الثاني للقب البطولة التي نقلت من فئة 250 إلى فئة 500 نقطة هذا العام، على الأمريكي مايكل موه بنتيجة 6-1 و6-4.

أما نيشيوكا فحقق الفوز على الأمريكي أيضا فرانسيس تيافو، المرشح الخامس للقب دالاس، بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6 و6-4 و6-3.