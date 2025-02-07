الإسهال والإمساك وسوء الهضم: ثالوث مشكلات معدة المسافر

السفر يعنى الخروج على نمط حياتك اليومية التقليدى المعتاد. أنت بالطبع تخضع وقتها لظروف جديدة يجب أن تتأقلم معها مهما اختلفت عما تعودت من عادات. تتغير مواعيد طعامك ونومك وفقا للمكان أو البلد الذى انتقلت إليه بل غالبا ما تتغير أيضا ألوان طعامك وفقا للبيئة التى حللت بها. تلك التغيرات المتاعقبة على الجهاز الهضمى مسئولة عن ثالوث مشكلات المعدة من إسهال أو إمساك أو سوء هضم.

يعد الإسهال المشكلة الأكثر حدوثا: قد يسببها ضغوط السفر العصبية لكن الأسهل تصورا هو تلوث الطعام عند إعداده أو غياب التبريد بصورة جيدة وربما الممارسات غير الصحية التى يضطر لها المسافر خاصة كبار السن أو من يعانون من مشكلات الجهاز الهضمى كالقلون العصبى على سبيل المثال وغالبًا ما تكون إصابة كبار السن أمرًا عاديًا فى تلك الأحوال.

إسهال التأقلم نوع من الإسهال الذى يحدث حينما يبدأ الإنسان فى تجربة أنواع جديدة من الطعام الشعبى الغنى بالتوابل كطعام شعوب آسيا أو أمريكا اللاتينية فلا يتأقلم مع ذلك المذاق أو تلك التوابل الجديدة عليه.

إذا كنت ممن يعانون أى مشكلات فى الجهاز الهضمى يجب أن تراجع جيدا قوائم الطعام ونوعية المطاعم المتخصصة.

< عليك أن تستعد ببعض الأدوية البسيطة التى يمكنك شراؤها دون تذكرة طبية: مضادات الحموضة مثل (Tums) لعلاج حرقة المعدة أو تحت سالسيلات البزموت Pepto ‪-‬ Bismol‪)‬) لعسر الهضم والإسهال والميتاميوسيل للإمساك.

< قم بإعداد بعض الوجبات الخفيفة واحتفظ بها معك لتناولها عند الحاجة مثل الشوفان والجرانولا والعسل والمكسرات.

< عليك بتجنب طعام الشارع متى استطعت إذ إنه الأكثر عرضة للتلوث بالباكتيريا لك أن تختار بحرص إذا ما كنت مهتمًا دائمًا بالتجريب.

< تجنب دائمًا المياه والثلج المحلى. اختر دائمًا عبوات المياه المغلفة خاصة فى البلدان النامية.

< لا تفقد متعة السفر بتعرضك لمشاكل الجهاز الهضمى المزعجة التى قد تعرضك لفقدان السوائل من جسمك وبالتالى التعرض لمظاهر الجفاف التى تقودك للتعب وفتور الهمة وعدم القدرة على الحركة بنشاط.

< إذا اعتبرت أن طعام الشارع تجربة يجب أن تخوضها وأنها جزء هام من ثقافة البلد الذى تزوره فيجب ألا يكون لديك أى نقطة ضعف فى جهازك الهضمى وإلا عليك أن تتنازل عن الفكرة من أساسها إذ إن أبسط ما يمكن أن تتعرض له هو الالتهاب الكبدى الوبائى (A) وغيره من العدوى الباكتيرية التى ستسبب لك إزعاجا يفسد عليك رحلتك.

قبل السفر إلى بلاد جديدة راجع دائما مركز التحصين ضد الأمراض لتعرف إذا ما كنت معرضا للإصابة بمشكلات الجهاز الهضمى وهل هناك ضرورة لتناول أى تطعيم مثل تطعيمات التهاب الكبد الوبائية.