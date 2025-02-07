محافظ الدقهلية ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة

أدى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صلاة الجمعة اليوم، برفقة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وذلك في مسجد النصر بمدينة المنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية.

احتفالات العيد القومي ومشاركة المواطنين

وعقب الصلاة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في احتفالات العيد القومي لمحافظة الدقهلية، مؤكدين اعتزازهم بتاريخ المحافظة العريق.

وأعرب المحافظ عن فخره بمشاركة أهالي الدقهلية هذه المناسبة الوطنية المهمة، مشددًا على أن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة يجسد قيم البطولة والبسالة والتضحية في الدفاع عن الوطن، ويعكس وعي المواطنين بأهمية إحياء هذه الذكرى عبر الأجيال. كما وجه رسالة شكر وتقدير لأبناء المحافظة على مشاركتهم الفاعلة في الاحتفالات، والتي تعكس روح الانتماء والفخر بتاريخهم المجيد.

من جانبه، أعرب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن تقديره للدعوة الكريمة للمشاركة في احتفالات العيد القومي للدقهلية، مشيدًا بجهود المحافظة في تحقيق التنمية ودعم مختلف القطاعات، ومتمنيًا دوام التوفيق والنجاح لمحافظ الدقهلية في مواصلة مسيرة العطاء.

خطبة الجمعة ورسالة عن تكريم المرأة في الإسلام

وخلال صلاة الجمعة، ألقى الدكتور أحمد شرف، إمام وخطيب مسجد النصر، خطبة تناول فيها مكانة المرأة في الإسلام، مشيرًا إلى أن قوامة الرجل تعني المسؤولية والاحتواء والتكريم، وليست سيطرة أو استبدادًا، مستشهدًا بقول الله تعالى:

"وجعل بينكم مودة ورحمة".

تجدر الإشارة إلى أن صلاة الجمعة بحضور مفتي الجمهورية تأتي ضمن احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي، الذي يوافق ذكرى انتصارات شعب المنصورة على الحملة الأوروبية عام 1250م، حيث تمكنوا من أسر قائد الحملة، لويس التاسع، ملك فرنسا، وإيداعه دار ابن لقمان بالمنصورة، ليصبح هذا اليوم رمزًا للصمود والتحدي والبسالة.