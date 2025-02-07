وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدون تتويج الفرق الفائزة في بطولة أفريقيا للهوكي

شهد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الهوكي بين فريقي الشرقية ومصنع الطائرات، ومراسم تتويج الفائزين الثلاثة بالمراكز الأولى في البطولة "رجال وسيدات"، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اللواء أشرف فرحات، رئيس الاتحاد المصري للهوكي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحادين المصري والإفريقي.

وتوّج فريق الشرقية للهوكي بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال للمرة الـ28 في تاريخه، بعدما فاز على فريق مصنع الطائرات بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، فيما فاز بالمركز الثالث نادي بورفؤاد. وفي بطولة السيدات، حصد نادي سموحة المركز الثالث، متوجًا بالميدالية البرونزية.

وكان مصنع الطائرات قد تأهل إلى النهائي بعد تصدره المجموعة B بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما حجز الشرقية الرياضي مقعده في المباراة الختامية بعد تصدره المجموعة A برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بورفؤاد الذي حل ثانيًا بنفس الرصيد.

وبهذا التتويج، تستمر الهيمنة المصرية على بطولات الهوكي الإفريقية، خاصة مع سعي الأندية المصرية الدائم لتعزيز مكانتها في تاريخ اللعبة على مستوى القارة.