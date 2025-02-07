كولر يحدد شروطه لمعلول قبل عودته للمباريات

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جلسة مع علي معلول، لاعب الفريق، في مران اليوم الجمعة، وذلك بعد قرار إدارة الأحمر بقيد الدولي التونسي في قائمة الموسم الجاري، ليصبح هو الأجنبي الخامس في صفوف الفريق.

وأوضح معلول لمارسيل كولر في الجلسة أنه على استعداد للعودة للمشاركة في المباريات من جديد، وأنه سيعمل على تلبية جميع تعليمات المدير الفني خلال الفترة القادمة، من أجل العودة لحساباته، فيما طالبه المدرب السويسري باستعادة لياقته الفنية والبدنية خلال الأيام القادمة.

وأكد مارسيل كولر أنه يعلم إمكانيات علي معلول جيدًا، إلا أنه سيحتاج للتأكد من عودته إلى لياقته المعروفة أولًا، قبل السماح له بالمشاركة في المباريات.

وكان مارسيل كولر قد أكد أنه يجب على معلول أن يتدرب بقوة في الفترة القادمة من أجل العودة لحساباته من جديد، حيث قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز على بتروجت: "قيد علي معلول؟ المهم أن التونسي يتدرب بشكل جيد وأن ترتفع لياقته كالمعتاد، وحينها من الممكن أن يشارك معنا".

وعن التعاقد مع صفقات جديدة، قال مارسيل كولر: "مازلت فترة الانتقالات مفتوحة حتى السبت القادم، لكن لا أعتقد أن هناك المزيد من الصفقات".

وكان النادي الأهلي قد تغلب على بتروجت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الخميس، على استاد السلام، لحساب منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز.