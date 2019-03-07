انتهاء عملية البحث عن متسلقين أوروبيين فقدا أثناء تسلق قمة في شمال باكستان

جرى اليوم الخميس إنهاء عملية البحث عن متسلقين أوروبيين، فقدا أثناء تسلقهما ثاني أعلى قمة في العالم بشمال باكستان، وذلك بعد تلاشي آمال العثور عليهما أحياء.

وقال كرار حيدري، الذي يعمل بشركة «ال بيني كلوب اوف باكستان»، التي تنظم مثل هذه الرحلات، إن المروحيات العسكرية توقفت عن البحث عن المتسلقين، بعد أكثر من عشرة أيام من البحث المكثف.

وكان قد انقطع الاتصال بالإيطالي دانيلي ناردي والاسكتلندي توم بالارد مع قاعدة مخيم التسلق في 24 فبراير الماضي، أثناء محاولتهما تسلق قمة نانجا باربات، التي يبلغ ارتفاعها 8126 مترًا، وفقًا لما قاله حيدري.

وكان الاثنان على ارتفاع أكثر من 6000 متر لدى فقدان الاتصال بهما.