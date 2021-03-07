رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك توقيع عقوبة مالية على المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق.

وكان بن شرقي قد اعترض بصورة غير لائقة على استبداله في مباراة الفريق ضد الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتي خسرها الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

وكانت الإدارة قد أعلنت فرض عقوبة غير معلنة قدرها 300 ألف جنيه على اللاعب بسبب اعتراضه على التبديل، بينما اعتبر المدير الفني أن بن شرقي لم يتجاوز وأنه شعور طبيعي لأي لاعب يرغب في الاستمرار داخل الملعب لتقديم المزيد.

رفض باتشيكو يأتي في وقت ينوي فيه المدرب البرتغالي إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق في المباراة المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري.