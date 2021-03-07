بابا الفاتيكان يحيي قداسا في أربيل بحضور نحو 10 آلاف مشارك



أحيى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، مساء اليوم الأحد، قداسًا في مدينة أربيل العراقية، بحضور نحو 10 آلاف مشارك، وذلك ضمن زيارته التاريخية إلى العراق.



ووصل البابا فرنسيس، اليوم الأحد، في اليوم الثالث من زيارته التاريخية للعراق، إلى أربيل في الشمال، حيث يحيي قداًسا في الهواء الطلق يضم الآلاف، بعد زيارة للموصل وقرقوش اللتين عانتا على مدى ثلاث سنوات من انتهاكات تنظيم داعش.



وبدأ بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، أول أمس الجمعة، زيارة تاريخية غير مسبوقة إلى العراق تستمر ثلاثة أيام، في مساعٍ لتعزيز التواصل مع المسلمين، وتضامنًا مع إحدى أقدم المجموعات المسيحية في المنطقة.