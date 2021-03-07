ترأس بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، صباح اليوم الأحد، صلاةً عن أرواح «ضحايا الحرب» في منطقة كانت مسرحاً لانتهاكات تنظيم الدولة الإسلامية قبل سنوات قليلة، آسفاً في كلمة ألقاها لـ«التناقص المأساوي» بأعداد المسيحيين في الشرق الأوسط.

وفي اليوم الأخير من زيارته التاريخية للعراق الذي يتمّ وسط إجراءات أمنية مشدّدة، قال البابا قبل أن يبدأ الصلاة قرب أنقاض كنيسة الطاهرة السريانية الكاثوليكية القديمة والمدمّرة، إن «هذا التناقص المأساوي في أعداد تلاميذ المسيح، هنا وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط إنّما هو ضرر جسيم لا يمكن تقديره»، مضيفاً: «ليس فقط للأشخاص والجماعات المعنية، بل للمجتمع نفسه الذي تركوه وراءهم».

وفي الشكل التفاعلي التالي نستعرض عدد المسيحيين في بعض دول الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»: