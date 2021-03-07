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تفاعلي.. عدد المسيحيين بدول الشرق الأوسط بعد وصف البابا فرانسيس تناقصهم بالمأساوي

البابا فرانسيس في مصر - أرشيفية
البابا فرانسيس في مصر - أرشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 6:10 م | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 6:11 م

ترأس بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، صباح اليوم الأحد، صلاةً عن أرواح «ضحايا الحرب» في منطقة كانت مسرحاً لانتهاكات تنظيم الدولة الإسلامية قبل سنوات قليلة، آسفاً في كلمة ألقاها لـ«التناقص المأساوي» بأعداد المسيحيين في الشرق الأوسط.

وفي اليوم الأخير من زيارته التاريخية للعراق الذي يتمّ وسط إجراءات أمنية مشدّدة، قال البابا قبل أن يبدأ الصلاة قرب أنقاض كنيسة الطاهرة السريانية الكاثوليكية القديمة والمدمّرة، إن «هذا التناقص المأساوي في أعداد تلاميذ المسيح، هنا وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط إنّما هو ضرر جسيم لا يمكن تقديره»، مضيفاً: «ليس فقط للأشخاص والجماعات المعنية، بل للمجتمع نفسه الذي تركوه وراءهم».

وفي الشكل التفاعلي التالي نستعرض عدد المسيحيين في بعض دول الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»:

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