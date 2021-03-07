نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الأحد: 100 مليون دولار زيادة في الاحتياطي الأجنبي

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 7 مارس2021، والتي جاء في مقدمتها:

100 مليون دولار زيادة في الاحتياطي الأجنبي

ارتفع صافي الاحتياطي من النقد الاجنبي الأجنبية بنحو 100 مليون دولار ليبلغ 40.200 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير2021، مقابل 40.100 مليار دولار خلال يناير السابق له، بحسب البنك المركزي علي موقعه الالكتروني اليوم.

450 مليون دولار صادرات مواد البناء

تراجعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بنسبة 16% خلال شهر يناير الماضي، لتصل إلى 450 مليون دولار مقابل 535 مليون دولار خلال يناير 2020، بحسب المجلس التصديري لمواد البناء الذي اوضح ام 10 دول استحوذت على 70.2% من إجمالي صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بقيمة 319 مليون دولار خلال نفس الفترة.

2.3 مليار دولار تكلفة توسعات مصفاة «ميدور» بالإسكندرية

تفقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية بتكلفة 2.3 مليار دولار، والذى يهدف إلى زيادة القدرة التكريرية الحالية للمصفاة بنسبة 60%، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية التي ينفذها القطاع خاصة في مجال التكرير لتحقيق خطة الوزارة في الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (البنزين، والسولار) بحلول عام 2023.

31 مارس.. آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية

قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن نهاية مارس الحالى، آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، يتم تقديم الإقرار إلى أي من مأمورية الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة «مصر الرقمية» على الإنترنت «https://digital.gov.eg»، التى تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة.

الاحتياطي الاستراتيجي آمن لكل السلع الغذائية

أكد وزير التموين علي المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي آمن من كافة السلع الغذائية سواء في السكر، الأرز، القمح، الزيت، المكرونة، اللحوم والدواجن، حيث أن موسم توريد بنجر وقصب السكر سيزيد من احتياطي السكر بعد زيادة إنتاجية الفدان لـ20% وزيادة المساحة لـ640 ألف فدان بنجر، كما أن إنتاج مصر من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي، وبالإضافة إلى أن هيئة السلع التموينية تعاقدت على 78 ألف طن زيت صويا خام لتعزيز الرصيد الاستراتيجي من الزيت الخام لمدة 5 أشهر.

2.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك السويس

بلغت إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بجمارك السويس في فبراير الماضي 2.8 مليار جنيه جنيه، بحسب السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، الذي اشار الى ان الإدارة المركزية لجمارك السويس، افراجت عن مشمول 8.878 ألف شهادة جمركية خلال شهر فبراير.

انتهاء استعدادات «معارض أهلا رمضان» في الأسواق

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، انتهاء الاستعدادات بكل أسواق الجمهورية لإقامة معارض "أهلا رمضان"، التي ستنطلق تحت شعار "معا من أجل مصلحة المستهلك"؛ لاستقبال شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك لخفض تكلفة التداول وبالتالي الأسعار.

50 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية في جدة بالسعودية، عن توفير 50 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بإحدى الشركات المسؤولة عن توصيل الطلبات الخارجية لمطاعم البيك الشهيرة بجدة، براتب 10 ريال على كل طلب، وبدل وقود 80 ريال أسبوعيًا، وتسلم المستحقات من راتب ووقود كل 15 يوما من الشهر.

غدا.. مصر للطيران تسير 43 رحلة

تسير شركة مصر للطيران، غدا الاثنين، 43 رحلة جوية لنقل أكثر من 3406 راكب، منها 30 رحلة دولية والعربية إلى كل من (بغداد، بيروت، أكرا، چوبا، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، إسطنبول، دبي، روما، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس ابابا، أربيل)، بالاضافة إلى 10 رحلات داخلية إلى (شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان)، و3 رحلات شحن جوي.

المركزي يطرح أذون خزانة بـ 19 مليار جنيه

طرح البنك المركزي اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة، وبلغت قيمة الطرح الأول نحو 11 مليار جنيه لأجل 91 يوما، والطرح الثاني بقيمة 8 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

الدولار يرتفع في 9 بنوك ويسجل 15.75 جنيها للبيع

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك محلية خلال تعاملات اليوم، حيث زاد بنحو 3 قروش في بنك الأسكندرية إلى 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع، وبنحو قرشين فى بنكي التجارى الدولي، وقناة السويس إلي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان لتسجل 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، وبنحو قرشا واحدا فى بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وفى كل من البنك العربي الأفريقي، والبركة، وكريدي أجريكول لتسجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

البورصة ترتفع بـ 1.98% بنهاية تعاملات اليوم

صعدت مؤشرات البورصة المصرية فى نهاية التعاملات اليوم الاربعاء، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 11557.85نقطة، كما زاد المؤشر egx100 بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 3278.21 نقطة، كما هبط المؤشر egx70EWI بنسبة 2.88% .