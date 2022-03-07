طائرة تقل العشرات من أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا تصل مطار العاصمة

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الاثنين وصول طائرة تقل العشرات من أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا إلى مطار العاصمة.

وقال بيان للوزارة أوردته قناة "نسمة"، إنّ طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية وصلت مطار تونس قرطاج وعلى متنها 73 من أفراد جاليتنا وعائلاتهم المقيمين بأوكرانيا.

وأشار البيان إلى أنّ الطائرة التي تؤمن إجلاء المواطنين التونسيين المقيمين بأوكرانيا، أقلعت من مطار كراكوف في بولندا فجر اليوم.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.