أوكرانيا: القصف الروسي يعلق إجلاء المدنيين ويعطل وصول المساعدات

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن القصف الروسي يعلق إجلاء المدنيين ويعطل وصول المساعدات الإنسانية، بحسب قناة "سكاي نيوز".

يأتي ذلك عقب اتهامات وجهتها موسكو لكييف بأنها تتحمل مسؤولية عدم السماح بإجلاء المدنيين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس المركز الوطني لقيادة الدفاع في روسيا العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إنّ الجانب الأوكراني لم يخطر سكانه بإمكانية الإخلاء الآمن من كييف وخاركوف وماريوبول وسومي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن ميزينتسيف قوله: "من أجل إطلاق سراح المدنيين والمواطنين الأجانب الذين احتجزتهم السلطات الأوكرانية قسرا في مدن كييف، وخاركوف، وسومي، وماريوبول، أعلنت القوات المسلحة الروسية مرة أخرى وقف إطلاق النار من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو، وفتحت الممرات الإنسانية".

وأضاف: "تم إطلاع الممثلين الرسميين لسلطات كييف، وممثلي السفارات الأجنبية، والهياكل ذات الصلة في الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك وسائل الإعلام، عن قرار فتح الممرات، في يوم أمس الأحد من الساعة 22:00 إلى 23:40".

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.