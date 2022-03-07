تقارير: بدء جولة المفاوضات الثالثة بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا

أعلنت وسائل إعلام روسية عن بدء جولة المفاوضات الثالثة بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس.



جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالتا "تاس" و"إنترفاكس"، الاثنين، استنادا إلى السفارة الروسية في بيلاروس، ولم يرد تأكيد من الجانب الأوكراني بعد.



ونشرت وكالة أنباء "بلتا" البيلاروسية الحكومية على قناة تليجرام الإخبارية صورة لوفدي البلدين على طاولة المفاوضات.



كان ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق إن المحادثات ستبدأ "في أي لحظة".



ولم تعلن "بلتا" في بداية الأمر عن بدء المفاوضات بين الجانبين.



ويعتزم ممثلو الوفدين بحث عدة قضايا من بينها إقامة ممرات إنسانية لإنقاذ سكان المناطق المتصارع عليها.



كان الجانبان اتفقا خلال جولة المفاوضات الثانية يوم الخميس الماضي على إقامة ممرات للاجئين، وقد فشلت محاولتان مطلع الأسبوع الجاري لإقامة هذه الممرات لإجلاء سكان مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، وتبادل الجانبان الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها. كما فشلت اليوم محاولة لإنقاذ مدنيين من مدن متصارع عليها.