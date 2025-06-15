انفجارات في إسرائيل بعد وصول موجة جديدة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية

أفاد مراسل روسيا اليوم بإصابة 4 مبان في مدينة تل أبيب وبسماع دوي انفجارات بعد وصول موجة من المسيرات والصواريخ الإيرانية إلى أهداف في إسرائيل.





وذكر الإعلام الإسرائيلي أن انفجارات دوت في بات يام شرقي تل أبيب وفي منطقة مطار بن غوريون.



وجاءت هذه الأنباء بعد وقت قصير على ما ذكره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حول "رصد استعداد إيراني لهجوم صاروخي وشيك، ابقوا بالقرب من منطقة محمية".



وأفادت وسائل إعلام عبرية برصد إطلاق نحو 70 صاروخا من إيران وتوقعات بأنها تتجه نحو ديمونا والنقب. مشيرة إلى رصد إطلاق صواريخ من إيران وتوقعات بانطلاق صفارات الإنذار في الدقائق المقبلة في مناطق واسعة من إسرائيل.

وعلى التوازي مع الاستعدادات لهجوم من إيران انطلقت إنذارات إضافية في مناطق الشمال تحسبا من تسلل طائرات معادية.