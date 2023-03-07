تونس واليابان يؤكدان علاقات الصداقة والتعاون

أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين خلال لقائه مع طاكاشي أوسوغا سفير اليابان بتونس على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين تونس واليابان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء اليوم " الثلاثاء" ، أشار نبيل عمّار إلى عراقة العلاقات الثنائية بين تونس واليابان، معربا عن عزم الحكومة التونسية على تطويرها وتنويعها لتشمل مجالات واعدة ومستقبلية.

من جانبه، ثمّن سفير اليابان التطوّر المطرد لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، مؤكدا حرص حكومة بلاده على مواصلة دعم تونس خاصة على المستويين الاقتصادي والمالي وتطوير الإطار القانوني الثنائي لجذب الاستثمارات اليابانية إلى تونس.

وتناول اللقاء مخرجات الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تيكاد 8، التي احتضنتها تونس في أواخر شهر أغسطس 2022.