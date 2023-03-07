برنتفورد يهزم فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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فاز فريق برنتفورد على ضيفه فولهام 3 /2، مساء الاثنين، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم إيثان بينوك بهدف لبرنتفورد في الدقيقة السادسة ثم تعادل مانور سولومون لفولهام في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني أضاف ايفان توني الهدف الثاني لبرنتفورد من ضربة جزاء في الدقيقة 53 وتكفل ماتياس يانسين بالهدف الثالث في الدقيقة 85.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أحرز كارلوس فينيسيوس الهدف الثاني لفولهام.

ورفع الفوز رصيد برنتفورد إلى 38 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة خلف فولهام صاحب المركز السابع.