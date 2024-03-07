جامعة الزقازيق تحصد ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولتي رفع الأثقال وكمال الأجسام

أعلنت جامعة الزقازيق، أنه تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتحت إشراف محمد متولي، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، فقد حصدت جامعة الزقازيق أربع ميداليات ضمن منافسات بطولة رفع الأثقال بدورة الشهيد الرفاعى للجامعات والمعاهد العليا، والتي ينظمها الاتحاد الرياضى للجامعات بالتعاون مع جامعة طنطا في استاد جامعة طنطا.

وأوضحت جامعة الزقازيق، في بيان اليوم، أنه قد حصلت اللاعبة نعمة سعيد بالفرقة الثانية بكلية الحقوق على الميدالية الذهبية في وزن 71 كيلو، كما حصلت اللاعبة أشرقت عصام بالفرقة الأولى بكلية الآداب على الميدالية الذهبية في وزن 45 كيلو، واللاعبة عبير محمود بالفرقة الرابعة بكلية الآداب على الميدالية الفضية في وزن 45 كيلو، بينما حصل اللاعب عبدالرحمن عبدالهادي بالفرقة الأولى بكلية علوم ذوي الإعاقة على الميدالية البرونزية، وذلك تحت إشراف الكابتن حسين حريد، مدرب الفريق، والدكتور محمد روحي، مشرف الفريق، والكابتن محمد زقزوق، المشرف العام ومدير النشاط الرياضي.

وعلى صعيد آخر، وفى إطار منافسات بطولة كمال الأجسام، حصد منتخب جامعة الزقازيق ميداليتان ذهبيتان؛ حيث حصل اللاعب خالد محمد عبدالفتاح بكلية التجارة على ذهبية وزن 75 كيلو، وحصل اللاعب يوسف محمد عبدالله بكلية التربية الرياضية على ذهبية وزن 95 كيلو، وذلك تحت إشراف الكابتن أحمد محمد عبدالسلام، ومشرف الفريق الدكتور محمود متولي، والكابتن إيهاب غنيم، المشرف العام.