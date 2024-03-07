تداول بضائع وحاويات 35 سفينة في ميناء دمياط

أكدت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل 6 سفن، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرته 13 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء 35 سفينة.

وأوضحت "الهيئة"، في بيان لها اليوم الخميس، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 6232 طنًا تشتمل على 1249 طن يوريا، و136 طن قطع غيار، و292 طن كلينكر، و4555 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45148 طنًا تشتمل على 2843 طن قمح، و7308 أطنان خردة، و4584 طن أبلاكاش، و14875 طن حديد، و1500 طن زيت طعام، و7336 طن ذرة، و1712 خشب زان، و5000 طن كسب صويا.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1522 حاوية مكافئة، لكن حركة الحاويات الواردة بلغت 792 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2340 حاوية مكافئة.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48114 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 83821 طنًا.

فيما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3762 طن قمح، متجهين إلى صوامع "شبرا وطنطا وإمبابة، حيث تم تفريغ قطارين من عدد 50 حاوية بحمولة 40 قدمًا قادمين من الإسكندرية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5079 شاحنة.