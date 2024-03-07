الأردن ينفذ 9 إنزالات جوية للمساعدات على قطاع غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، الخميس، 9 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول أخرى استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء «بترا».

واشترك في تنفيذ العملية مع سلاح الجو الملكي طائرات تابعة لجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية فرنسا، ودولة هولندا، وبلجيكا، في إطار الجهود الدولية التي يبذلها الأردن للتخفيف من آثار الحرب الدموية على قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الحرب، وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قد نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 29 إنزالاً جوياً أردنياً، 23 إنزالا جويا نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول أخرى.