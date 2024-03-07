يس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن فتح تحقيقات بإخفاقات هجوم 7 أكتوبر

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أصدر أمرا بإجراء تحقيقات داخلية في إخفاقات 7 أكتوبر.

وبيّن هاليفي، أن الغرض من التحقيق هو التعلم، مضيفًا: «مررنا بأحداث صعبة وفشلنا في حماية المدنيين، إذا لم نحلل ما فعلناه بشجاعة فسنجد صعوبة في مواجهة الإسرائيليين».

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، قد وجّه لأول مرة منذ معركة طوفان الأقصى وبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بفتح تحقيق داخلي في أحداث 7 أكتوبر الماضي.

ويأتي تحقيق الشاباك بعد تحقيق للجيش الإسرائيلي وتحقيق لمراقب الدولة بشأن معركة طوفان الأقصى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الجهاز لم تسمه أن التحقيق قد يستمر لعدة أسابيع لأنه يجري خلال الحرب على قطاع غزة. ووفقا للصحيفة، فإن الشاباك سيحقّق فيما حدث ليلة 6 و7 أكتوبر 2023.

يذكر أن رئيس الشاباك رونين بار أعلن تحمّله المسؤولية عما وقع في ذلك اليوم، وأن الشاباك فشل «في إصدار التحذير اللازم».

وعقب إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى، أقر مسئولون إسرائيليون بالمسئولية عما حدث، ووصفوه بالفشل والإخفاق الأمني باستثناء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي السياق ذاته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن نتنياهو هو المسئول والمذنب بشأن أكبر كارثة وقعت بتاريخ إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، ولا يمكنه الاستمرار في منصبه.