وزيرات بلجيكيات يعربن عن تضامنهن مع نساء غزة

أعربت 3 وزيرات بلجيكيات عن تضامنهن مع نساء قطاع غزة، وأكدن على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاء ذلك في أدلت بها وزيرات الخارجية حجة لحبيب، والدفاع لوديفين ديدوندير، والتعاون التنموي كارولين جينيز، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، وفقا لوكالة الأناضول

وأشارت جينيز إلى مقتل وإصابة الكثير من النساء والأطفال في القطاع، مضيفة: "إن ما يحدث في غزة يؤثر دائما على الفئات الأكثر ضعفا".

ووجهت رسالة إلى نساء غزة قائلة: "تمسكن بالحياة، استمررن في حماية شرفكن، حافظن على حياة أطفالكن، العالم فخور بكن".

وزيرة الدفاع ديدوندير أعربت عن دعمها النساء والأطفال الفلسطينيين، قائلة: "أود أن أوجه رسالة بأننا دعمهم ونقف إلى جانبهم".

وأشارت إلى إرسال وزارة الدفاع البلجيكية مطلع الأسبوع الجاري مساعدات إنسانية لإسقاطها فوق غزة بالتعاون من الأردن.

وأردفت: "نأمل أن نتمكن من نقل المساعدات إليهم بالشاحنات عن طريق البر من خلال المعابر الحدودية".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية لحبيب إن الرسالة الوحيدة التي تريد توجيهها اليوم هي "ضمان وقف عاجل لإطلاق النار".

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة مقتل ما لا يقل 8 آلاف و900 امرأة منذ 7 أكتوبر 2023.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، تم تهجير ما يقرب من مليون امرأة وفتاة، بينما فقدت أكثر من 3 آلاف امرأة أزواجهن واضطررن إلى تحمل مسؤولية أسرهن.

ويشير مقررو الأمم المتحدة أن النساء الحوامل تزداد بينهن حالات الإجهاض، وأنهن يضطررن إلى الولادة بعمليات قيصرية دون مسكنات أو تخدير، وأن الأمهات لا يستطعن ​​إرضاع أطفالهن بسبب الجوع والعطش.