أعلنت محافظة طرطوس غرب سوريا، اليوم الجمعة، وصول أرتال عسكرية من قوات تابعة لوزارة الدفاع، دعما لقوات الأمن العام لملاحقة عناصر نظام بشار الأسد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن قوات وزارة الدفاع دخلت مدينة طرطوس دعما لقوات إدارة الأمن العام ضد عناصر تابعة لنظام الأسد، ولإعادة الاستقرار والأمن للمنطقة.

وأضافت الوكالة نقلا عن محافظة طرطوس أن "أرتال قوات وزارة الدفاع السورية دخلت مدينة بانياس لملاحقة فلول النظام البائد".

وصباح اليوم الجمعة، نفذت قوات الأمن السورية عمليات تمشيط واسعة في غرب البلاد، غداة خوضها اشتباكات غير مسبوقة ضد عناصر تابعة للنظام السابق، ما أوقع أكثر من سبعين قتيلا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بوقوع انتهاكات تشمل مصادرة منازل أو تنفيذ إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تضعها السلطات في إطار "حوادث فردية" وتتعهد ملاحقة المسئولين عنها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

في السياق ذاته، قالت قناة الإخبارية السورية إن "الاشتباكات مستمرة منذ ساعات الصباح الباكر على أطراف حي الدعتور بمدينة اللاذقية، بين قوات وزارة الدفاع والأمن العام من جهة وفلول النظام البائد من جهة أخرى".

وأضافت أن "قوات وزارة الدفاع أنهت تمشيط قرى دمسرخو والشلفاطية والزوبار وكفرية وبسنادا والقوى البحرية في محافظة اللاذقية".

وقال قائد شرطة اللاذقية إنه "تم تأمين المدينة وفك الحصار عن مواقع أمنية وعسكرية، كما بدأنا تطهير منطقتي جبلة والقرداحة في ريف اللاذقية من فلول النظام السابق"، وفق تعبيره.

وأفادت قناة "الإخبارية" بأن قوات الأمن نفذت انتشارا أمنيا مكثفا داخل مدينة اللاذقية لبسط الأمن والاستقرار.

ومنذ مساء الخميس، تعمل قوات أمنية وعسكرية من مناطق سورية عدة لدعم جهود التصدي للهجوم الواسع الذي تشنه مجموعات من عناصر النظام السوري السابق بمنطقة جبلة وريفها في محافظة اللاذقية شمال غرب البلاد.

والخميس، قتل وأصيب عدد من عناصر الأمن العام السوري، إثر هجمات متزامنة هي الأكبر منذ سقوط نظام الأسد نفذتها مجموعات مسلحة على نقاط وحواجز ودوريات في منطقة جبلة وريفها.

إثر ذلك، فرضت سلطات الأمن حظرا للتجوال وبدأت عمليات تمشيط بمراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.