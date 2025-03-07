فرض حظر تجوال عام في طرطوس وحمص بعد الأحداث الدامية في جبلة وريفها

أعلنت محافظة طرطوس غرب سوريا، مساء يوم الخميس، فرض حظر تجوال عام في المدينة.



وقالت المحافظة في بيان: "بناء على التوجيهات الأمنية والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، تعلن إدارة الأمن العام في مدينة طرطوس فرض حظر تجوال عام وذلك اعتبارا من الساعة 10:00 مساء الخميس 6 مارس، وحتى الساعة 10:00 صباحا من يوم الجمعة 7 مارس 2025".

ودعت جميع المواطنين الالتزام التام بهذا القرار واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم.

من جهتها قالت محافظة حمص إنه وبناء على التوجيهات الأمنية والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، تعلن إدارة الأمن العام في مدينة حمص فرض حظر تجوال عام وذلك اعتبارا من الساعة 10:00 مساء يوم الخميس، وحتى الساعة 8:00 صباحا من يوم الجمعة 7 مارس 2025.

وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية غربي سوريا المقدم مصطفى كنيفاتي، سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن في هجمات شنتها مجموعات من فلول النظام السابق في جبلة وريفها.

وقال المقدم مصطفى كنيفاتي إنه "ضمن هجوم مدروس ومعد مسبقا، هاجمت مجموعات عدة من فلول النظام البائد نقاطنا وحواجزنا واستهدفت العديد من دورياتنا في منطقة جبلة وريفها".

وصرح بأن قوات الأمن في حالة استنفار بشكل كامل، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة داخل المدينة.

وكانت وكالة "سانا" قد أفادت في وقت سابق بأن "مجموعات من فلول النظام السوري السابق هاجمت حاجزا للأمن العام قرب مدينة جبلة السورية واستهدفت سيارات الأهالي".

كما نقلت تقارير إخبارية عن مصدر أمني قوله إن "العملية أسفرت عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين جراء استهداف سيارتهم في بيت عانا بريف اللاذقية".

وأشار مصدر أمني سوري في حديثه لوسائل إعلام عربية إلى مقتل 13 فردا من قوى الأمن العام والمدنيين في كمين لفلول النظام في محيط جبلة بريف اللاذقية.