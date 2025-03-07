تقارير: برشلونة يؤمن مستقبل جافي

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كشفت تقارير إعلامية عن موقف نادي برشلونة من فكرة بيع بابلو جافي، لاعب وسط الفريق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن برشلونة يرفض بشكل قاطع فكرة بيع جافي، بعدما تحرك كلا من باريس سان جيرمان وتشيلسي للتعاقد معه.

وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن باريس يجهز 80 مليون يورو للتعاقد مع لاعب وسط برشلونة.

وبالرغم من الأزمة المالية التي يعيشها برشلونة، فإن النادي الكتالوني يرى أن جافي لاعب "لا يمكن التفريط فيه"، وأن رحيله لن يتم إلا بدفع الشرط الجزائي في عقده، والذي تبلغ قيمته مليار يورو.