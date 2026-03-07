أوكرانيا: مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في غارة روسية على مجمع سكني بخاركيف

شنت القوات الروسية موجة جديدة من الغارات الجوية على أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين في مدينة خاركيف بشرق البلاد، حسبما أفادت السلطات اليوم السبت.

وأفاد أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، في تدوينة له على قناته على تطبيق تليجرام، بأن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما استهدف صاروخاً باليستياً مبنى سكنيا في ثاني أكبر مدينة بالبلاد، ومن بين الضحايا صبي، وفتاة في الـ13 من عمرها.

وأضاف سينيهوبوف أن عدد الضحايا ارتفع مع بزوغ فجر اليوم التالي وقيام قوات الإنقاذ بانتشال الجثث تدريجيا من بين الأنقاض، مشيرا إلى إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم أطفال.

وأظهرت الصور الملتقطة من الموقع حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمبنى السكني، حيث تناثرت أجزاء من الهيكل الخرساني لمسافات بعيدة بفعل قوة الانفجار.

وفي غضون ذلك، أصدرت السلطات الأوكرانية تحذيرات من حدوث غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية أخرى مع استمرار التحذيرات من هجمات روسية محتملة، شملت العاصمة كييف ومدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

ودعا عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، السكان إلى التوجه فوراً إلى الملاجئ والالتزام بإجراءات السلامة، ولم ترد أية أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار في العاصمة حتى اللحظة.