ترامب يؤكد مجددا أن كوبا على حافة الانهيار: ستسقط قريبا جدا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا اعتقاده بأن كوبا الاشتراكية على وشك الانهيار.

وقال في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الجمعة "بالمناسبة، كوبا ستسقط قريبا جدا"، مشيدا بالنجاحات العسكرية التي حققتها الولايات المتحدة خلال فترة ولايته الثانية.

وزعم ترامب أيضا أن هافانا تريد التوصل إلى اتفاق، قائلا "إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق، ولذلك سأرسل (وزير الخارجية) ماركو (روبيو) إلى هناك وسنرى كيف سيتم ذلك. نحن نركز حقا على هذا الأمر الآن. لدينا متسع من الوقت، لكن كوبا جاهزة - بعد 50 عاما".

يذكر أن تصريحات الرئيس ترامب ليست جديدة، ففي نهاية يناير الماضي، قال إن "كوبا في الواقع دولة قريبة جدا من الفشل".

وأكد أن الدولة الكاريبية تلقت أموالها ونفطها من فنزويلا، لكن بعد تدخل الولايات المتحدة، لم يعد ذلك ممكنا. وسيطرت القوات الأمريكية على عدد من ناقلات النفط.