فرنسا: السيطرة على حريق ضخم بمبنى سكني أعقبه انفجار وسط باريس

صرح ممثلي إدارة الطوارئ في باريس -اليوم الأحد- بأن حريقا وقع في أحد المباني السكنية بباريس، وتمت السيطرة عليه.

ونقلت صحيفة "20 مينتس" الفرنسية على موقعها الإلكتروني عن رجال الإطفاء والشرطة قولهم إن حريقا كبيرا اندلع داخل مبنى سكني بوسط العاصمة الفرنسية باريس، وأنه أثناء مقاومة ألسنة اللهب وقع انفجار ضخم هز المنطقة.

وأضافوا أن الحريق دمر جزءًا من المبنى الذي يتألف من 27 شقة دون وقوع إصابات حيث تدخل حوالي 80 فردا من رجال الإطفاء لإخماد الحريق.

من جانبه قال المقدم جابرييل بلاس متحدث باسم الإطفاء "عندما وصلنا، رأى رجال الإطفاء نيران عنيفة في الطوابق الثاني والثالث والرابع والخامس، تم إجلاء عدد من الأشخاص قبل وصولنا، ثم قمنا بإجلاء عدد آخر عن طريق السلالم. عملية الإخلاء تمت سريعة حتى لا يشعر السكان بالفزع".

وأضاف أن "هناك عددا من الصور التي تظهر انفجار ضخما، ما يمكنني قوله هو أن المبنى لا يعمل بالغاز ولكن قد تكون هناك أسطوانات غاز ربما تكون قد انفجرت، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتأكيد ومعرفة الملابسات".