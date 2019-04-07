الحزب الديمقراطي فى المالديف يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية

أعلن حزب رئيس المالديف إبراهيم محمد صلح "الحزب الديمقراطي المالديفي" اليوم الأحد فوزه في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد أمس.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه من المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية في وقت لاحق اليوم، مشيرة إلى أنه حتى الآن حصل الحزب الديمقراطي المالديفي على 60 مقعدا من أصل 87 مقعدا في البرلمان وفقا لتقارير محلية.

وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها حزب واحد بالأغلبية في البرلمان منذ أن أصبحت البلاد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب في عام 2008 بعد عقود من الحكم الاستبدادي.

يشار إلى أن أكثر من 246 ألف شخص لهم حق التصويت في هذه الانتخابات لاختيار أعضاء البرلمان .. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت أمس السبت، أكثر من 78 في المائة.

وكان محمد صلح قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي على منافسه الرئيس السابق يمين عبد القيوم، حيث بعث هذا الفوز الأمل في نفوس الشباب نحو تحقيق الديمقراطية في البلاد.