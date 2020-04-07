تطبيق جديد لمستخدمي الساعات الذكية في ألمانيا يساعد الخبراء في فهم انتشار كورونا

أطلق معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل -اليوم الثلاثاء- تطبيقا جديدا لمستخدمي الساعات الذكية، والذي يأمل منه الخبراء أن يحسن فهمهم لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المعهد أن استخدام تطبيق "التبرع بالبيانات-كورونا" سيكون طوعيا.

وسيتمكن هذا التطبيق من الوصول إلى البيانات المخزنة في ساعات اللياقة البدنية والساعات الذكية، والتي تسجل بيانات مثل معدل نبض المستخدم أثناء الراحة، والنوم، ومستوى النشاط.

وقال المعهد: "في حالة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة، فإن هذه العلامات الحيوية تتغير في معظم الحالات بشكل ملحوظ، وبالتالي يمكن التعرف على أعراض كوفيد-19 النمطية، مثل الحمى، عبر التطبيق".

ولا يهدف التطبيق إلى تتبع الأشخاص الذين خالطوا مصابين بفيروس كورونا المستجد، بل يساعد في فهم الجوانب الرئيسية للعدوى بشكل أفضل.

ووفقا للمعهد، لن يمكن الوصول عبر هذا التطبيق إلى البيانات الشخصية، مثل اسم المستخدم أو عنوانه.

ويأمل المعهد أن يستخدم 10% من مالكي هذه الساعات، البالغ عددهم 10 ملايين فرد في ألمانيا، هذا التطبيق.