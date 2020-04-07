أبو ريدة: الرياضة أخلاق قبل كل شيء

أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، أنه لم يسبق له التجاوز في حق أحد، بل دائمًا يعمل على مساعدة الجميع.

وقال أبو ريدة خلال استضافته على قناة "أون تايم سبورتس":" لا أعاني من مشاكل أو عقد، الرياضة أخلاق قبل كل شيئ، احافظ على هذا المبدأ".

وأضاف:" علاقتي بالجميع على مدار فترة تواجدي في اتحاد الكرة طيبة، لم أكتسب عداءات، أبي علمني أن أتذكر الإيجابيات، علينا جميعا أن نتكاتف بالفترة المقبلة".

ويخوض هاني أبو ريدة سباق الانتخابات المقبلة على رئاسة اتحاد الكرة، ومن المحتمل أن تكون المنافسة معه ضد أحمد شوبير نائبه السابق في مجلس إدارة الجبلاية الذي قدم استقالة جماعية بعد خيبة خروج المنتخب من بطولة أمم إفريقيا 2019.