مهندسون تونسيون يطلبون الاستعانة بطائرة مسيرة لمراقبة الحجر الصحي العام

(د ب أ)

طالب مهندسون في مدينة القصرين غرب تونس بالسماح لهم بصناعة طائرة مسيرة لمراقبة الحجر الصحي العام في الجهة، من أجل مجابهة مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد(كوفيد – 19).

وطالب المهندسون بصناعة طائرة مسيرة (درون) مجهزة بتطبيقات حتى تساهم في مراقبة الحجر الصحي، لا سيما مع تسجيل خروقات من السكان وكسر القيود المفروضة على التنقل.

ونقلت إذاعة "موزاييك" الخاصة عن المهندسين اليوم "مطالبتهم السلطات منحهم التراخيص القانونية اللازمة للشروع في الأشغال حتى تكون الطائرة جاهزة في ظرف وجيز وتحت تصرف الجهات المعنية مجانا".

وخصصت تونس فرقا أمنية تتبع الحرس الوطني لتنفيذ طلعات جوية لمراقبة الحجر الصحي العام لكن عملها اقتصر على العاصمة والمدن المجاورة لها حيث سجلت نصف عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وعلى الرغم من القيود التي فرضتها الحكومة على حركة التنقل وتدابير الاغلاق المعلنة في كامل الولايات إلا أن بعض المناطق تشهد حركة سير عادية ما يشكل مخاطرة في نشر العدوى.

وحذر وزير الصحة عبد اللطيف المكي من حصول انتكاسة في عدد الاصابات والوفيات الشهر الجاري، اذا استمر خرق الحجر الصحي الذي جرى التمديد فيه حتى يوم 19 من الشهر الجاري.

وسجلت تونس حتى الآن 596 اصابة بالفيروس و22 حالة وفاة بحسب وزارة الصحة.