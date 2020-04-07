ديبالا يكشف كواليس انتقاله ليوفنتوس

كشف الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، عن تفاصيل انتقاله لصفوف البيانكونيري في الانتقالات الصيفية عام 2015.

وقال ديبالا في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للنادي الإيطالي :"كنت في المنزل في مدينة باليرمو مع والدتي وآخرين، وكنا نتحدث عما قد يحدث، والفريق الذي قد أختار اللعب بين صفوفه، كان هناك بالفعل أندية عديدة مهتمة بالتعاقد معي، وكان هناك أيضا مدربون وآخرون يتواصلون معي هاتفيا، لكني لم أغلق الباب في وجه أحد، ولم أقل (نعم) أو (لا)، لأنني كنت أعلم أن الاتصال سيأتي من يوفنتوس إن عاجلا أم آجلا.

وأضاف ديبالا": وذات يوم وبعد تناول الغداء، اتصل بي وكيل أعمالي هاتفيا وقال لي بعد ساعة ستتلقى مكالمة هاتفية من مدير يوفنتوس، وتحدثت بالفعل إلى فابيو براتيتشي، وأخبرني أنه سيفعل كل شيء ممكن ليضمن انتقالي إلى صفوف اليوفي".

وأتم": بعدما أغلقت الهاتف، ركضت إلى أمي، واحتضنتها وقلت لها لم أكن أرغب في الذهاب إلى مكان آخر".

وكان ديبالا قد انتقل إلى صفوف اليوفي قادما من باليرمو في صفقة كلفت خزينة النادي 40 مليون يورو.

ولا يزال ديبالا يتواجد في الحجر الصحي وهو وصديقته بعد أن جاءت تحليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد إيجابية بعد أن كانت في المرة الأولى سلبية.