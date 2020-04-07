استشاري قلب يحذر: الاقتصاد هيتصلح لكن اللي هيموت بكورونا مش هيرجع

قال الدكتور هاني راجي، استشاري القلب، إن عدم استقبال العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» من أهم الأمور التي يجب أن يحافظ الشخص عليها، معقبًا: «الاقتصاد هيتصلح لكن اللي هيموت مش هيرجع»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الحفاظ على عدم انتقال العدوى يتطلب تطبيق العزل الذاتي في المنزل وعدم بذل المجهود الجسماني إذا كان الفرد مريضًا، منوهًا بأهمية لجوء الفرد إلى الرعاية الطبية حال معاناته من صعوبة التنفس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 7 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1322 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم 259 متعافيًا.