مسعد عوض: الرهبة من التلفزيون وراء التصريح بانتمائي للزمالك

قال مسعد عوض، حارس الأهلي السابق وأسوان الحالي، إن الرهبة من التلفزيون وراء التصريح بانتمائي للزمالك، مشيرًا إلى أن فترة تواجده مع الأحمر كانت صعبة للغاية.

وقال عوض، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "فترة تواجدي في الأهلي، حلم حياتي الانضمام للنادي الأهلي ، أنا أهلاوي وأشجع الإسماعيلي أيضًا، صغر سني وعدم وقلة الخبرة كانت سببًا في التواجد على مقاعد بدلاء الأحمر".

وأوضح: "لست زملكاوي، وما قلت في أحد اللقاءات التلفزيونية بشأن تشجيعي لنادي الزمالك، كان سببًا لرهبة الظهور الأول تلفزيونيًا، وكان بعد ضغط كبير من كريم حسن شحاتة مقدم البرنامج حتى أردد ذلك، ولو كنت أعلنت أنني أهلاوي كانت الأمور ستتعقد أكثر، على الرغم أنني كنت "مخلص" في الأهلي، وحديث إدارة الإسماعيلي أحزنني كثيرًا بسبب".

وأضاف: "مشاركتي كانت في أصعب فترات الأهلي، رحيل النجوم، وتواجدي على مقاعد البدلاء كان له تأثير على مستواي بشكل كبير، والجماهير لم تتقبل".

وأشار: "كان هناك ضغط كبير علي والمشاركة للمرة الأولى في الدوري الممتاز كان الأمر صعبًا جدًا، وكان لدي أخطاء نتيجة حماس زائد".

وشدد: "كنت أنفذ ما يطلب مني من جانب المدير الفني بشأن التقدم كثيرًا في مبارياتي مع الأهلي".

وواصل: "قصرت في حق نفسي كثيرًا، كان لابد أن أطلب الرحيل على سبيل الإعارة عن الأهلي، وقولت لسيد عبدالحفيظ أنا راجع الأهلي تاني، وأسعى للعودة بشكل أفضل مرة أخرى، لم أقدم شئ للعودة حتى الآن، لكني أبدأ من الصفر واجتهد من أجل العودة للقلعة الحمراء".

واسطرد: "التفويت أمام الأهلي من أجل العودة، أمر غير مقبول، الأمر وما فيه "سوء توفيق"، إذا كان الأمر كذلك لقام جميع اللاعبين الذين رحلو عن الأهلي بالتفويت للعودة للأحمر".

وشدد: "لو عاد بي الزمن لن أرحل لسموحة، ولن أتواجد على مقاعد البدلاء في الأهلي وأطلب الرحيل على سبيل الإعارة".