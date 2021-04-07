السوق السعودي يغلق فوق مستوى 10000 نقطة لأول مرة منذ 6 سنوات ونصف

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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 3ر0% فوق مستوى الـ10000 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2014، أي منذ 6 سنوات ونصف، مغلقا عند 10014 نقطة (+ 25 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو5ر10 مليار ريال(الدولار يساوي 75ر3 ريال).

ويشهد مؤشر السوق ارتفاعا متدرجا منذ بداية العام الجاري، لتصل مكاسبه إلى أكثر من 1300 نقطة وبنسبة 1ر15%، مقارنة بنهاية 2020.

وارتفع سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 6% عند 37 ريالًا.

وأنهت أسهم "بنك ساب" و"بنك الرياض" و"مجموعة صافولا" و"معادن" و"مصرف الإنماء" و"سابك للمغذيات الزراعية"، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وسجلت أسهم "المتقدمة" و"إكسترا" و"سليمان الحبيب" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وتصدر سهم "تبوك الزراعية" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، بتداولات بلغت 1ر5 مليون سهم.

في المقابل، تراجع سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بنسبة 1 %.

وأنهت أسهم "جرير" و"بتروكيم" و"المجموعة السعودية" و"المواساة" تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهما "الإنماء طوكيو مارين" و"الوطنية للتعليم" تراجعات اليوم بنسبة 4%.